Каллас обвинила США в попытке поставить под сомнение суверенитет Евросоюза

Каллас: США санкциями пытаются поставить под сомнение суверенитет ЕС
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Санкции США против бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона и других еврочиновников — попытка поставить под сомнение суверенитет Европейского союза (ЕС). Об этом глава дипслужбы ЕС Кая Каллас написала на своей странице в соцсети X.

«Решение США ввести запрет на въезд для граждан и чиновников ЕС является неприемлемой попыткой поставить под сомнение наш суверенитет. Европа продолжит защищать свои ценности — свободу выражения мнений, справедливые цифровые правила и право самостоятельно регулировать собственное пространство», — подчеркнула она.

24 декабря заместитель госсекретаря США Сара Роджерс заявила о введении визовых ограничений в отношении Тьерри Бретона. Она напомнила, что Бретон являлся одним из главных разработчиков европейского закона о цифровых услугах. Именно на его основании еврочиновник в августе 2024 года опубликовал письмо с угрозами владельцу соцсети X Илону Маску, который собирался брать онлайн-интервью на тот момент у кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Кроме Бретона, Вашингтон ввел санкции еще против четырех человек. Все они обвиняются в попытках цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.

Ранее в Европе сообщили о расколе в 80-летнем альянсе с США.

