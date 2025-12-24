На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РПЦ отреагировали на решение Киева «отменить» Рождество 7 января

В РПЦ считают безумием решение Киева отмечать День программиста вместо Рождества
MORENO01/Shutterstock/FOTODOM

Решение украинских властей праздновать 7 января День программиста вместо Рождества Христова является «безумием» и демонстрацией презрения к православному большинству населения страны. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с ТАСС.

«Те политтехнологи, которые это придумали, демонстрируют абсолютное безумие, полагая что православные будут праздновать день программиста вместо Рождества», — сказал собеседник агентства.

24 декабря правительство Украины согласовало указ президента Владимира Зеленского о праздновании Дня программиста 7 января вместо православного Рождества.

До этого Зеленский объявил, что на Украине изменятся даты некоторых праздников. По его словам, бывают «плохие календарные совпадения», когда «дни трагедий» приходятся на дни профессиональных праздников. В связи с этим он призвал депутатов и чиновников вместе проработать предложения по определению «новых и логических подходов» к особым датам. Положительным примером он считает празднование Рождества Христова не 7 января, а 25 декабря, как это делают на Западе.

Ранее Зеленский раскрыл главное рождественское желание украинцев.

