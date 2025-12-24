«Сказали, что это шпионская операция». Двое друзей-полицейских погибли из-за взрыва в Москве

Двое сотрудников ДПС и еще один человек погибли в результате взрыва на юге Москвы. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.
«В ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в г. Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции.
Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», — уточнили в ведомстве.
По данным Госавтоинспекции Москвы, при взрыве погибли 24-летний лейтенант полиции Илья Климанов и 25-летний лейтенант полиции Максим Горбунов. Как рассказал mk.ru, мужчины жили в одном подмосковном поселке и дружили с детства. У Горбунова остались супруга и девятимесячная дочь. В ведомстве пообещали, что семьям погибших сотрудников ДПС окажут всю необходимую помощь.
Лейтенанты полиции Илья Климанов и Максим ГорбуновГосавтоинспекция Москвы
СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Расследование дела на контроль взяла столичная прокуратура.
Что известно о происшествии?
Baza ранее сообщала, что взрыв рядом с полицейский участком на улице Елецкой прогремел около 01:40 ночи. Сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны переднего пассажирского сидения. Место происшествия находилось в нескольких сотнях метров от точки, где 22 декабря при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Очевидцы взрыва в беседе с «Газетой.Ru» отметили, что поначалу подумали, что рядом с их домом сбивают БПЛА.
«Сам взрыв я не видела, услышала только в 01:29 очень громкий звук, который был идентичный тому, который был в 06:55 в понедельник, когда также взорвали машину. Я выглянула в окно и увидела в стороне здания МВД какие-то обломки на дороге (трудно было разглядеть, потому что темно и я живу на почти последнем этаже). Достаточно быстро приехало около трех машин полиции, в течение трех-пяти минут, одна из машин закрыла въезд на эту улицу. Через 10 минут приехала пожарная машина, но достаточно быстро уехала, поэтому возникла мысль, что, может, сбили беспилотник и что из людей никто не пострадал», — сообщила местная жительница Мария.
Другой житель района также уточнил, что взрыв был достаточно сильный. По словам Евгения, скорее всего, погибшие сотрудники ДПС ценою своих жизней предотвратили подрыв еще какой-то машины.
Кто подорвал полицейских?
По данным Baza, третьим погибшим оказался сам исполнитель взрыва. Полицейские подошли к нему в тот момент, когда он устанавливал самодельное взрывное устройство (СВУ).
Life со ссылкой на SHOT приводил слова очевидца взрыва, который рассказал, что видел мужчину в маске и капюшоне, ходившего между машинами на парковке. В том числе и рядом со стоящим там автомобилем ДПС марки Škoda.
Mash рассказал, что СВУ заложил 24-летний мужчина, который стал жертвой мошенников.
«Скамеры сказали, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и это шпионская операция. Далее мужчину убедили приехать в Москву из Ивановской области и подложить СВУ под машину правоохранителей», — добавил Telegram-канал.