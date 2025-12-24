Банда из четырех человек похищала и насиловала людей в Москве

В Москве вынесли приговоры членам банды, которая занималась похищениями, вымогательством и изнасилованиями. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Все происходило в период с января по февраль 2024 года. Банда из четырех человек действовала на территории районов Бирюлево Восточное, Царицыно и других мест Московского региона. Злоумышленники похищали людей, чтобы вымогать у них деньги и другое имущество, и в ходе этих преступлений совершали также грабежи, разбои, изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевших, среди которых были несовершеннолетние.

Приговором суда фигуранты в зависимости от роли в совершении преступлений признаны виновными по ст. 131 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ, ст. 132 УК РФ, ст. 126 УК РФ, ст. 127 УК РФ, ст. 161 УК РФ, ст. 162 УК РФ и ст. 163 УК РФ. Фигурантам назначили наказания в виде лишения свободы сроком от 13 до 23 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

