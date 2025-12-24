В «Авито» зафиксировали рост интереса россиян к доставке в 2025 году

Заказы с доставкой на «Авито» выросли на 30% за год

Количество товаров, заказанных и отправленных с доставкой на платформе «Авито», за 2025 год выросло почти на треть (30%) по сравнению с 2024-м. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса.

Аналитики платформы уточнили, что число покупателей, готовых оформлять заказы с доставкой, увеличилось на 13%. В основном таким способом покупают одежду, товары для хобби и запчасти. При этом продавцов, подключивших опцию «Авито Доставка» к своим объявлениям, стало больше на 11%.

Инфраструктура доставки также значительно расширилась: число мультибрендовых пунктов выдачи Avito Branded Delivery, подключенных к «Авито Доставке» напрямую, выросло более чем в два раза, а общее количество ПВЗ в партнерстве с крупными логистическими компаниями превысило 80 тыс.

Как подчеркнул директор по логистике «Авито» Евгений Шапиро, доставка — простой способ преодолеть любые расстояния.

«Теперь не обязательно самому ехать в Тулу за самоваром — в этом году «Авито Доставкой» оттуда отправили 433 самовара. А из Великого Устюга от Деда Мороза переслали 376 подарков для детей. Сегодня нашей логистике по плечу любая дистанция — например, в этом году посылка с брелком преодолела целых 17 260 км», — сказал он.

Наибольший рост по числу заказов показал Санкт-Петербург — плюс 43% год к году. Воронеж, Москва и Краснодар заняли второе место с ростом 42%, Челябинск — третье с приростом 40%.

Самой популярной категорией стал сегмент «Одежда и аксессуары» — на него пришлось 30% всех заказов с доставкой. Второе место заняли «Товары для хобби» (15%), третье — «Запчасти» (10%). В топ-5 также вошли «Красота и здоровье» (8%) и «Товары для спорта» (6%).