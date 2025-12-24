На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Авито» зафиксировали рост интереса россиян к доставке в 2025 году

Заказы с доставкой на «Авито» выросли на 30% за год
true
true
true
close
Shutterstock

Количество товаров, заказанных и отправленных с доставкой на платформе «Авито», за 2025 год выросло почти на треть (30%) по сравнению с 2024-м. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса.

Аналитики платформы уточнили, что число покупателей, готовых оформлять заказы с доставкой, увеличилось на 13%. В основном таким способом покупают одежду, товары для хобби и запчасти. При этом продавцов, подключивших опцию «Авито Доставка» к своим объявлениям, стало больше на 11%.

Инфраструктура доставки также значительно расширилась: число мультибрендовых пунктов выдачи Avito Branded Delivery, подключенных к «Авито Доставке» напрямую, выросло более чем в два раза, а общее количество ПВЗ в партнерстве с крупными логистическими компаниями превысило 80 тыс.

Как подчеркнул директор по логистике «Авито» Евгений Шапиро, доставка — простой способ преодолеть любые расстояния.

«Теперь не обязательно самому ехать в Тулу за самоваром — в этом году «Авито Доставкой» оттуда отправили 433 самовара. А из Великого Устюга от Деда Мороза переслали 376 подарков для детей. Сегодня нашей логистике по плечу любая дистанция — например, в этом году посылка с брелком преодолела целых 17 260 км», — сказал он.

Наибольший рост по числу заказов показал Санкт-Петербург — плюс 43% год к году. Воронеж, Москва и Краснодар заняли второе место с ростом 42%, Челябинск — третье с приростом 40%.

Самой популярной категорией стал сегмент «Одежда и аксессуары» — на него пришлось 30% всех заказов с доставкой. Второе место заняли «Товары для хобби» (15%), третье — «Запчасти» (10%). В топ-5 также вошли «Красота и здоровье» (8%) и «Товары для спорта» (6%).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами