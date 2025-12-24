На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ISU рассмотрит допуск российских фигуристов

ISU рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям в январе
Александр Вильф/РИА «Новости»

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям на ближайшем заседании. Сообщает РИА Новости.

«Повестка на данный момент еще не сформирована официально, но кулуарно уже было сообщено, что вопрос допуска россиян на нем будет обсуждаться. Наиболее вероятно, что в приоритете будет допуск юниоров в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, однако взрослые спортсмены тоже «находятся в очереди», — заявили изданию.

Заседание состоится 13 января в онлайн-формате.

ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Петросян обратилась к болельщикам после победы на чемпионате России.

