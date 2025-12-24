В ФФККР отреагировали на поведение Галлямова во время чемпионата России

В ФФККР Галлямову посоветовали вести себя по-мужски после скандала на ЧР

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе отреагировал на эмоциональную реакцию двукратного бронзового призера Олимпийских игр Александра Галлямова во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

«Реакция Александра Галлямова на второе место на чемпионате России для меня была удивительной. Думаю, что, поостыв, он задумается о своих словах и будет вести себя по-мужски. Дал бы ему такой совет даже не в качестве президента федерации, а именно как опытный человек, в карьере которого были не только победы, но и поражения», — сказал Сихарулидзе.

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, пожаловался на ранний звонок от журналистки, назвав ее больной и предложил выложить в сеть номер телефона.

На чемпионате России Галлямов и Мишина заняли второе место, набрав по сумме двух программ 223,63 балла. Они проиграли своим главным соперникам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые получили 224,29 балла. Сразу после этого Галлямов намекнул на завершение карьеры.

Ранее российская чемпионка заявила, что понимает досаду Галлямова.