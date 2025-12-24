«Просто отвратительно»: в Госдуме возмутились запретом на въезд россиян в Латвию

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал запрет Латвии на въезд 14 россиянам на этап Кубка мира по санному спорту. Его слова передает РИА Новости.
«Это отвратительный и неспортивный поступок. Президент Международной федерации санного спорта (FIL) Эйнарс Фогелис из Латвии, но он должен исполнять все рекомендации и поручения МОК и CAS, а он, судя по всему, поспособствовал тому, чтобы власти Латвии приняли решение не выдавать россиянам визы», — сказал Свищев.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о запрете 14 представителям России въезда на территорию страны для участия в этапе Кубка мира по санному спорту, который пройдет в Сигулде 3 и 4 января 2026 года.
В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.
19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.
Ранее трех российских саночников не допустили до ключевого этапа Кубка мира.