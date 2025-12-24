«Просто отвратительно»: в Госдуме возмутились запретом на въезд россиян в Латвию

Свищев назвал отвратительным запрет Латвии на въезд россиян на этап Кубка мира

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал запрет Латвии на въезд 14 россиянам на этап Кубка мира по санному спорту. Его слова передает РИА Новости.

«Это отвратительный и неспортивный поступок. Президент Международной федерации санного спорта (FIL) Эйнарс Фогелис из Латвии, но он должен исполнять все рекомендации и поручения МОК и CAS, а он, судя по всему, поспособствовал тому, чтобы власти Латвии приняли решение не выдавать россиянам визы», — сказал Свищев.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о запрете 14 представителям России въезда на территорию страны для участия в этапе Кубка мира по санному спорту, который пройдет в Сигулде 3 и 4 января 2026 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее трех российских саночников не допустили до ключевого этапа Кубка мира.