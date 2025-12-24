Пропал с радаров: в Турции разбился самолет с высшим военным руководством Ливии

В Анкаре разбился частный самолет начальника генштаба Ливии Мухаммеда аль-Хаддада. Лайнер вылетел из аэропорта Эсенбога вечером 23 декабря и уже через 19 минут перестал выходить на связь. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность, турецкие власти исключили версию какой-либо диверсии. Мухаммед Аль-Хаддад был назначен главой генштаба Ливии в 2020 году. На этом посту он сыграл ключевую роль в усилиях по объединению ливийской военной элиты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба подтвердил, что члены высшего военного руководства страны погибли в результате крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Анкары.

«Начальник штаба Мухаммед аль-Хаддад, его советник, начальник штаба сухопутных войск и директор Управления военного производства погибли в трагической аварии по возвращении из официальной поездки в Анкару», — уточнил Дбейба.

По данным Al Jazeera, аль-Хаддад вместе с делегацией приезжали в Турцию для участия в переговорах высокого уровня по вопросам обороны, направленных на укрепление военного сотрудничества между двумя странами.

Аль-Хаддад был назначен главой генштаба Ливии в 2020 году. На этом посту он сыграл ключевую роль в усилиях по объединению ливийской военной элиты.

Что произошло?

Вечером 23 декабря турецкий телеканал NTV сообщил, что частный самолет Falcon 50 главы генштаба Ливии перестал выходить на связь через 19 минут после вылета из аэропорта Эсенбога. Эту информацию позже подтвердил глава МВД Турции Али Ерликая, добавив, что от борта поступил сигнал об экстренной посадке у района Хаймана.

Глава пресс-службы президента Турции Бурханеттин Дуран также рассказал, что экипаж сообщил диспетчерам о неисправности электрооборудования, после чего был перенаправлен обратно в Эсенбогу, где началась подготовка к посадке. Однако во время снижения самолет пропал с радаров, связь с ним после этого оборвалась.

«После потери связи с самолетом в район крушения были направлены поисково-спасательные группы. Многочисленные отряды жандармерии, пожарные, медицинские и поисково-спасательные бригады приступили к работе, чтобы добраться до обломков. Однако густой туман и дождь в регионе затруднили работу групп», — передавал NTV.

Чуть позже агентство İHA со ссылкой на очевидцев сообщило о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре. На кадрах видеонаблюдения, которые, предположительно, запечатлели этот момент, видно, что взрыв произошел в 20:44. По данным NTV, примерно через два с половиной часа поисков обломки самолета были обнаружены в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана.

Всего на борту находились пятеро человек. С начальником генштаба Ливии летели командующий сухопутными войсками Ливии генерал Аль-Фитури Гарибиль, директор Управления военного производства бригадный генерал Махмуд Аль-Катави, советник начальника штаба Аль-Асави Диаб, а также военный фотограф Мухаммад Омар Ахмед Махджуб. Все они, как уточнил телеканал Al Jazeera, погибли.

Что стало причиной крушения?

Как сообщает NTV, черные ящики самолета пока не обнаружены. Тем не менее турецкая прокуратура уже начала расследование авиакатастрофы. Ливия также сообщила, что направит в Анкару группу экспертов для сотрудничества с турецкими властями. Министр связи Валид Эльлафи уточнил, что пока неясно, когда будет готов отчет о катастрофе. Он также рассказал, что лайнер был арендован у Мальты, в связи с чем у ливийских властей нет полной информации о владельцах самолета и его техническом состоянии.

При этом министр юстиции Турции Йылмаз Тунч уже заявил, что первоначальные результаты расследования исключают какую-либо диверсию. По его словам, основной версией крушения сейчас является техническая неисправность.