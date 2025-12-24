Число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 15

Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще пять БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще пять беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

Таким образом, 24 декабря, по данным мэра, были сбиты уже 15 дронов.

Незадолго до этого Собянин рассказал, что силы ПВО ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы.

Утром 24 декабря в министерстве обороны России заявили, что силы ПВО за ночь перехватили 172 украинских беспилотника.

Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110. Еще 20 сбили в Белгородской области, 14 в Калужской области, 12 – в Тульской области, шесть — в Орловской области, четыре — в Московском регионе, в том числе два, летевших на Москву, три — в Липецкой области и по одному ликвидировали в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.

Ранее средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу в зоне СВО.