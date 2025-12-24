На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 15

Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще пять БПЛА, летевших на Москву
true
true
true
close
Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще пять беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

Таким образом, 24 декабря, по данным мэра, были сбиты уже 15 дронов.

Незадолго до этого Собянин рассказал, что силы ПВО ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы.

Утром 24 декабря в министерстве обороны России заявили, что силы ПВО за ночь перехватили 172 украинских беспилотника.

Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110. Еще 20 сбили в Белгородской области, 14 в Калужской области, 12 – в Тульской области, шесть — в Орловской области, четыре — в Московском регионе, в том числе два, летевших на Москву, три — в Липецкой области и по одному ликвидировали в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.

Ранее средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами