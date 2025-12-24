Число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 15

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще пять беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
«Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.
Таким образом, 24 декабря, по данным мэра, были сбиты уже 15 дронов.
Незадолго до этого Собянин рассказал, что силы ПВО ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы.
Утром 24 декабря в министерстве обороны России заявили, что силы ПВО за ночь перехватили 172 украинских беспилотника.
Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110. Еще 20 сбили в Белгородской области, 14 в Калужской области, 12 – в Тульской области, шесть — в Орловской области, четыре — в Московском регионе, в том числе два, летевших на Москву, три — в Липецкой области и по одному ликвидировали в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.
Ранее средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу в зоне СВО.