Стала известна причина нападения подростка на учителя в петербургской школе

Подросток, напавший на учительнице в Санкт-Петербурге6 принёс в школу несколько ножей после конфликта с матерью. Об этом стало известно 78.ru.

По данным источника, утро 15 декабря для 15-летнего девятиклассника из Красногвардейского района началось с ссоры с мамой. Затем подросток закинул в портфель несколько ножей и пошел в школу исправлять оценку за контрольную по математике. Но, оказавшись в кабинете наедине с педагогом, школьник «почувствовал себя глупо» и ударил учительницу большим кухонным ножом в грудь и спину.

Пострадавшая покинула класс, а несовершеннолетний, находясь в состоянии аффекта, достал нож поменьше, нанес удары себе в висок и собственной кровью начал выцарапывать на тетрадях точное время нападения. Далее мальчик позвонил матери и извинился перед ней, после чего его обезоружили прибывшие на место росгвардейцы.

Инцидент произошел 15 декабря в петербургской школе №191. Девятиклассник пришел в учебное учреждение с ножом и напал на учительницу математики, нанеся ей не менее трех ранений, после чего попытался свести счеты с жизнью. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице из-за плохой оценки, однако по другой версии случившееся было спровоцировано разладом в семье. Педагог получила травмы спины и рук, ее направили в больницу. Нападавший также попал в медучреждение.

Ранее учительницу, пострадавшую от рук школьника в Петербурге, выписали из больницы.