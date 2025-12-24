В России разработают целевые показатели по укреплению здоровья детей

Президент России Владимир Путин поручил разработать целевые показатели по укреплению здоровья и физическому развитию детей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам состоявшегося 6 ноября заседания совета по развитию физической культуры и спорта.

В документе сказано, что российское правительство должно обеспечить разработку при участии ФМБА России, Национального центра спортивной медицины и ведущих научных организаций комплексных целевых показателей, характеризующих динамику укрепления здоровья детей и их физическое развитие, включая физическую подготовленность к военной службе, а также методик оценки эффективности деятельности, в том числе межведомственной, органов публичной власти всех уровней, образовательных и иных организаций по достижению таких показателей.

Срок исполнения — 10 ноября 2026 года.

6 ноября Путин во время заседания совета по развитию физической культуры и спорта поручил ФМБА принять участие в медико-биологическом сопровождении школьного и студенческого спорта в РФ.

Также президент заявил, что в РФ системе образования, здравоохранения и спорта необходимо работать «в унисон, в одной связке». По его словам, школьные спортивные лиги по основным видам спорта должны появиться во всех регионах страны.

