До десяти выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации.
Незадолго до этого Собянин сообщил, что отражена атака еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы.
Утром 24 декабря в министерстве обороны России рассказали, что силы ПВО за ночь перехватили 172 украинских беспилотника.
Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110. Еще 20 сбили в Белгородской области, 14 в Калужской области, 12 – в Тульской области, шесть — в Орловской области, четыре — в Московском регионе, в том числе два, летевших на Москву, три — в Липецкой области и по одному ликвидировали в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.
Ранее в Ростовской области отразили ночную атаку беспилотников.