До десяти выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации.

Незадолго до этого Собянин сообщил, что отражена атака еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы.

Утром 24 декабря в министерстве обороны России рассказали, что силы ПВО за ночь перехватили 172 украинских беспилотника.

Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110. Еще 20 сбили в Белгородской области, 14 в Калужской области, 12 – в Тульской области, шесть — в Орловской области, четыре — в Московском регионе, в том числе два, летевших на Москву, три — в Липецкой области и по одному ликвидировали в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.

Ранее в Ростовской области отразили ночную атаку беспилотников.