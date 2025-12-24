Путин предложил дополнить ГТО испытаниями по управлению беспилотниками

Соревнования ГТО могут дополнить испытаниями по управлению беспилотниками. Продумать такую возможность поручил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

»Правительству РФ представить предложения о включении во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» испытания (теста), предусматривающего управление беспилотными летательными аппаратами», — говорится в поручении.

До этого Министерство физической культуры и спорта Московской области выступило с инициативой после девятых классов ввести физкультуру и экзамен обязательный в виде ГТО. По предложению главы ведомства Дмитрия Абаренова, это нововведение позволит детям «максимально приобщились к урокам физкультуры с самого раннего возраста». Так, по задумке подмосковного правительства, оценки школьникам будут соответствовать системе поощрения в соревнованиях ГТО: золотой знак — «пятерка», серебряный — «четверка» и «тройка» — бронзовый знак.

