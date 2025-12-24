На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин предложил дополнить ГТО испытаниями по управлению беспилотниками

Путин поручил продумать возможность включения в ГТО управление беспилотниками
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Соревнования ГТО могут дополнить испытаниями по управлению беспилотниками. Продумать такую возможность поручил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

»Правительству РФ представить предложения о включении во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» испытания (теста), предусматривающего управление беспилотными летательными аппаратами», — говорится в поручении.

До этого Министерство физической культуры и спорта Московской области выступило с инициативой после девятых классов ввести физкультуру и экзамен обязательный в виде ГТО. По предложению главы ведомства Дмитрия Абаренова, это нововведение позволит детям «максимально приобщились к урокам физкультуры с самого раннего возраста». Так, по задумке подмосковного правительства, оценки школьникам будут соответствовать системе поощрения в соревнованиях ГТО: золотой знак — «пятерка», серебряный — «четверка» и «тройка» — бронзовый знак.

Ранее Путин рассказал о влиянии Михалкова на россиян.

