В Москве вынесли приговор бывшему следователю по делу о крупной растрате

Экс-замглавы управления ГСУ СК России Избенко осудили на 10 лет за растрату
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александру Избенко, обвиняемого в крупной растрате. Об этом пишет РИА Новости.

Суд признал Избенко виновным в 18 эпизодах присвоения или растраты. Дело было возбуждено в октябре 2023 года. Установлено, что он похищал вещественные доказательства из расследуемых уголовных дел. Суммы были разные — от $200 до €215 тыс. Деньги и дорогие вещи Избенко хранил в служебном кабинете и у родственников. Впоследствии он купил на них автомобили и недвижимость и оформил на родных. Общий ущерб от деятельности осужденного составил 215 млн рублей.

В конце сентября 2023 года Избенко подал рапорт об увольнении из Следственного комитета России в связи с выходом на пенсию. После этого он стал скрываться от правосудия, но позднее его задержали и арестовали. В ходе разбирательства бывший следователь частично признал вину. Его приговорили к десяти годам колонии и оштрафовали на 3 млн рублей. Кроме того, его лишили специального звания и классного чина. В доход государства с осужденного будет взыскано более 19 млн рублей, удовлетворены гражданские иски потерпевших.

До этого бывшего следователя Александра Задорина приговорили к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки и краже. Задорину инкриминировалась причастность к исчезновению в 2019 году вещественных доказательств из уголовного дела. Кроме того, за 2,5 млн рублей он якобы обещал виновнику авиакатастрофы, произошедшей 6 августа 2015 года над Истринским водохранилищем, уклонение от уголовной ответственности.

Ранее Минобороны РФ обманули на 170 млн рублей.

