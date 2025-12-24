В США назвали рубль самой крепкой валютой 2025 года

Bloomberg: рубль стал самой крепкой валютой в 2025 году

Российский рубль за последние 12 месяцев показал самое сильное укрепление с 1994 года, опередив в 2025 году курсы основных валют к доллару. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В этом году российский рубль опередил все основные валюты по отношению к доллару, что застало политиков врасплох», — говорится в материале.

Из материала следует, что рубль с начала года укрепился на 45%. Одной из причин такого результата является «жесткая денежно-кредитная политика».

Во вторник начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев сообщил, что на этой неделе колебание котировок ожидается в диапозоне 75,50–81,50 рублей за доллар, 89–95 рублей за евро, а также 10,70–11,50 рублей за юань.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев до этого рассказал «Газете.Ru», что курс доллара, комфортный для граждан России, находится в диапазоне от 23 до 45 рублей.

Ранее курс доллара на внебиржевом рынке превысил 81 рубль.