Кафе в Казани закрылось спустя несколько месяцев после скандала из-за песен Сердючки

В Казани закрылся ресторан, который ранее штрафовали за песни Верки Сердючки
Кафе в Казани, где ранее посетители танцевали под Верку Сердючку, закрылось. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Как сообщается, 19 декабря судебные приставы опечатали ресторан «Бакинский дворик» на улице Гвардейской. Деятельность заведения приостановили после проверки, которая якобы вскрыла грубые нарушения в противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Проблемы у ресторана начались в мае этого года после того, как диджей включил на вечеринке хит Верки Сердючки (Андрея Данилко) «Гулянка». Один из гостей снял на видео танцы посетительниц под песню и разослал по местным пабликам.

В постах говорилось, что «вокальное музыкальное произведение, исполняемое украинским певцом» создает у посетителей «негативное отношение к ВС РФ». В августе Советский районный суд Казани с обвинениям согласился и оштрафовал владельца кафе ООО «Бута» на 300 тыс. рублей по ст. 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ»).

Ранее суд в Воронежской области оштрафовал мужчину за песню Сердючки в машине.

