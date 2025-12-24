В США заявили, что страна столкнется с новыми вызовами в 2026 году

Рубио: США в 2026 году ждут новые вызовы

США в 2026 году ждут новые вызовы, уверен госсекретарь страны Марко Рубио. Об этом написал в соцсети Х.

«2026-й принесет новые вызовы», — написал он.

Рубио напомнил о достижениях президента США Дональда Трампа в 2025 году. Он упомянул о восьми разрешенных конфликтах, борьбе с нелегальными мигрантами и наркокартелями.

Госсекретарь также отметил, что благодаря Трампу и его политике страны НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от их ВВП. Таким образом альянс стал получать больше денег.

Недавно Рубио на фоне разговоров о возможности конфликта США с Венесуэлой заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не любит войны.

В конце ноября американский госсекретарь заявил, что США хотят достичь подписания мирного договора по урегулированию конфликта на Украине прежде, чем давать Киеву какие-либо гарантии безопасности. Трамп намерен отдельно вести переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, уверен Рубио.

