Лев Лещенко о Новом годе после войны: «Елку наряжали с сюрпризом»

Певец Лещенко: мандарины в Новый год были самым вкусным в детстве

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, как праздновали Новый год во время Великой Отечественной войны и после нее. 83-летнего певца цитирует aif.ru.

Лещенко родился 1 февраля 1942 года, и рано начавший петь мальчик выступал в новогоднюю ночь перед молодыми офицерами конвойных войск, где служил отец.

«В новогоднюю ночь меня ставили на табурет, и я распевал наизусть Гимн Советского Союза. И молодые офицеры угощали меня пряниками, сахаром, конфетами», — вспоминает он.

О праздновании Нового года в первые послевоенные годы у артиста остались самые счастливые воспоминания.

»Елку наряжали с сюрпризом: на ветки в качестве украшения вешались конфеты и их имитация — фантики, где внутри была бумажка-пустышка. Дальше шел розыгрыш: нам разрешали снимать с ёлки конфету, и ты получал или фантик, или сладость», — рассказывает Лещенко, которого игра восторгала.

Самым вкусным угощением в детстве маленький Лев считал мандарины — на новогодних елках в подарки детям клали по два мандарина, а другие фрукты появлялись только летом.

Накануне певица Жасмин призналась, что не представляет новогоднее застолье без оливье и селедки под шубой.

Ранее стала известна судьба номеров Ларисы Долиной в новогодних шоу.