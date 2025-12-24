В Кремле высказались о возможности телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: разговор Путина и Трампа по телефону можно оперативно согласовать

Несмотря на праздники в США, телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом можно оперативно согласовать. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с «Ведомостями».

Он отметил, что у жителей Соединенных Штатов фактически уже начались рождественские каникулы.

«Там замирает жизнь на это время. Но если будет такая необходимость, то есть возможность весьма оперативно согласовать (разговор)», – сказал представитель Кремля.

Незадолго до этого пресс-секретарь главы РФ заявил, что разговор Путина и Трампа в настоящий момент не планируется.

8 декабря Песков сообщил, что речи о возможном саммите президентов России и США до Нового года даже не идет. Он подчеркнул, что встреча лидеров двух государств должна быть подготовлена.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, поздравит ли Путин Трампа с Рождеством.