На Западе заявили о нехватке резервов у ВСУ

У ВСУ осталось недостаточно резервов и их «едва хватает» для преодоления кризисов на линии фронта. Об этом пишет редактор The Guardian по вопросам обороны и безопасности Дэн Саббаг.

Журналист назвал Украину «ослабленной» и отметил, что страна имеет «мало эффективных вариантов» продолжения боевых действий. По словам Саббага, попытки контрнаступлений украинской армии привели к ее «стратегической слабости». А финансирование ЕС поможет Киеву обороняться с нынешней интенсивностью до конца 2027 года, однако не изменит положение ВСУ на поле боя.

«На фоне улучшения российской тактики остаются вопросы по поводу стратегии Украины и среднесрочной устойчивости линии фронта», — написал он.

Саббаг отметил, что при нынешних темпах продвижения Россия примерно за год сумеет занять оставшиеся 22% Донецкой области.

24 декабря 2025 года президент Украины Зеленский назвал 20 пунктов мирного плана по Украине. Он отметил, что территориальный вопрос все еще остается неурегулированным. Украина предлагает остановиться на линии соприкосновения, а Россия добивается полного выхода ВСУ с территории Донбасса. США же предлагают компромиссный вариант, при котором на части ДНР будет создана свободная экономическая зона.

Также нет согласия и по вопросу контроля над Запорожской АЭС. По мнению США, управлять станцией совместно должны Украина, США и Россия. А Украина настаивает на том, чтобы исключить из этого списка Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать СМИ обновленный вариант мирного плана.

Ранее в Британии назвали обновленный мирный план успехом для Киева.