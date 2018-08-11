Трамп проинформирован об угоне самолета в Сиэтле

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президента США Дональда Трампа проинформировали об инциденте с угоном самолета в Сиэтле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь также отметила, что американский лидер в оперативном режиме следит за развитием ситуации.

Реклама

«Президента проинформировали об инциденте с угнанным самолетом из аэропорта в Сиэтле, и он следит за ситуацией по мере поступающей информации. Федеральные власти оказывают помощь в расследовании, которое проводится местными властями», — говорится в сообщении.

29-летний механик угнал из аэропорта Сиэтла самолет без пассажиров на борту. После попытки угонщика выполнить несколько трюков самолет потерпел крушение на юге залива Пьюджет.

Ранее сообщалось, что американская полиция не стала связывать угон самолета с терроризмом.