Президент США Дональд Трамп предпринял решительные действия, которые доказывают абсурдность обвинений его критиков в том, что американский лидер слишком близок России и президенту Владимиру Путину, сообщает американский телеканал Fox News.

Телеканал отмечает, что «стратегическая доброта» президента США Дональда Трампа не является признаком слабости. Так, ранее администрация президента Трампа объявила, что США введут новые жесткие санкции в отношении России в ответ на использование химического яда «Новичок» при отравлении бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Москву обвиняет Лондон.

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По данным Госдепартамента США, антироссийские санкции могут затронуть 70% российской экономики и 40% ее рабочей силы. Ожидается, что экспорт некоторых российских деталей из технологической сферы будет освобожден от санкций. К ним относятся компоненты гражданских самолетов и детали для Международной космической станции.

Высокопоставленный чиновник из Белого дома рассказал, что новые санкции доказывают то, что США не боятся противостоять России, когда это необходимо.

«Эта администрация [Трампа] действительно использует тактику [экс-президента США Рональда] Рейгана, когда дело доходит до контроля Москвы. Такое чувство, что никто не видит, что мы делаем.», — рассказал источник в Белом доме.

Госдепартамент США ввел санкции в соответствии с законом 1991 года, который требует действий против стран, ответственных за использование химического или биологического оружия. Fox отмечает, что с помощью таких мер американский президент показал, что он не даст свободы российской стороне для реализации каких-либо негативных действий.

В материале говорится, что новые санкции следует рассматривать как часть сильного политического сдвига, который говорит о том, что Россия действительно осознает, что в любое время ее действия не останутся без ответа.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Солсбери. В МИДе России пообещали предпринять ответные меры на санкции США.