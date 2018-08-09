Израиль назвал «пощечиной» решение Колумбии о признании Палестины

Израильское посольство в Боготе посчитало решение колумбийских властей о признании Палестины «пощечиной». Заявление МИД Израиля размещено на официальной странице в твиттере.

Согласно размещенному заявлению, в посольстве Израиля «удивлены и разочарованы» решением Колумбии в отношении Палестины и его формой.

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«Речь идет о пощечине, нанесенной верному союзнику, что противоречит уровню отношений и близости наших стран и их лидеров», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа пытается лишить палестинцев статуса беженцев. По данным СМИ, зять и советник президента США Джаред Кушнер предпринимает «подлинные усилия для срыва» деятельности агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке (UNRWA), которое на протяжении десятилетий предоставляло продовольствие и базовую помощь миллионам палестинцев.