В Венесуэле двух депутатов лишили неприкосновенности по делу о покушении на Мадуро

Национальное учредительное собрание Венесуэлы на своем специальном заседании лишило парламентской неприкосновенности оппозиционных депутатов парламента Хулио Борхеса и Хуана Рекесенса, передает РИА «Новости».

Соответствующее решение было принято после того, как накануне президент Николас Мадуро обвинил Борхеса и Рекесенса в причастности к покушению с использованием дронов. Сам Борхес в ответ на обвинения назвал происходящее фарсом.

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За снятие иммунитета с Борхеса и Рекесенса проголосовали все члены учредительного собрания.

Также Венесуэла официально попросила США экстрадировать Османа Дельгадо Табоски, подозреваемого в организации неудавшегося покушения на президента Николаса Мадуро.