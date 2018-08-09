Москва настаивает на транспарентном расследовании инцидента в Солсбери

Россия по-прежнему настаивает на транспарентном расследовании инцидента в британском Солсбери, передает РИА «Новости» заявление посольства России в США.

«Со своей стороны напомнили принципиальные подходы к событиям в Великобритании, которые посольство излагало в соответствующих письмах в госдепартамент. Подтвердили, что мы неизменно выступаем за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказание виновных. Предложили предать гласности переписку по этому вопросу», — говорится в комментарии.

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Ранее в посольстве России назвали «драконовскими» новые санкции США против Москвы из-за инцидента в Солсбери.

В диппредставительстве добавили, что объяснений американская сторона не предоставила.