СМИ узнали о частном визите Порошенко в ЕС

В администрации украинского лидера Петра Порошенко сообщили, что президент провел прошлую неделю в Евросоюзе (ЕС), где находился с частным визитом. Об этом пишет «Украинская правда».

В администрации отметили, что поездка была оплачена с собственного счета украинского президента.

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«С 29 июля по 5 августа президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч», — заявили в ведомстве.

Также в администрации уточнили, что появившиеся данные о том, что в указанный период Порошенко находился на территории Испании, не соответствуют действительности. При этом подчеркивается, что с 6 августа президент находится в Киеве, на своем рабочем месте.

Ранее украинский политтехнолог Ярослав Макитра рассказал, что встретил в одном из столичных ресторанов президента Украины Петра Порошенко с семьей.