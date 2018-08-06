Трамп готов к заключению новой сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к заключению новой сделки с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
По его словам, он готов к заключению нового соглашения по иранской ядерной программе, несмотря на «максимальное давление» на Тегеран.
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Он также подчеркнул, что США приветствуют партнерство своих союзников в данном вопросе.
Ранее в США назвали время восстановления санкций против Ирана.
Как отмечалось, первый пакет американских санкций против Ирана вступит в силу с 6 на 7 августа в 00.01 по вашингтонскому времени.