Клинцевич: Япония косвенно пытается заявить права на свою территорию

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич назвал «полтиканством» протест Японии, который страна заявила России в связи с размещением истребителей на южных Курилах. Об этом сообщает ФАН.

По словам сенатора, протест Японии является косвенным способом заявить свои права на российскую территорию. Он полагает, что японским политикам пора смириться и перестать эксплуатировать данную тему, а также призвал задуматься о подписании мирного договора, время для которого, считает сенатор, «уже давно назрело».

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«Сегодня Россия обустраивает свою территорию, повторяю: свою территорию так, как считает нужным», — сказал Клинцевич.

Член Совфеда также отметил, что, помимо истребителей, на островах будут размещены жилье для офицеров и работающих там граждан, детские сады, школы, другая инфраструктура, а также, вероятно, будут отведены места для размещения российских ракетных систем или ПВО.

Ранее стало известно, что Япония заявила России протест из-за размещения истребителей на Итурупе.