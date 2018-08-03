Неизвестные пытались обратиться в суд США от имени защиты Бутиной

Неизвестные лица совершили попытку подать в суд в США документы от имени представителей защиты задержанной в США по обвинению в шпионаже россиянки Марии Бутиной, в которых содержалось требование снять с нее все обвинения, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл, передает РИА «Новости».

«Это были не мы. Кто-то пытается вмешаться», — сообщил Дрисколл.

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Он также отметил, что канцелярия суда не приняла документы с подобным требованием и указал на то, что время от времени «всякие безумцы подают документы при громких делах».

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства России в США посетили россиянку Марию Бутину, которую задержали в США по обвинению в шпионаже.