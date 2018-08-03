Сенаторы США намерены ограничить право России на объявление в розыск в Интерполе

Сенаторы США считают необходимым ограничить право России на объявление в международный розыск лиц в Интерполе из-за того, что Москва якобы злоупотребляет этой возможностью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате Конгресса США.

По мнению сенаторов, «Российская Федерация злоупотребляла механизмом «красных уведомлений» Интерпола с преимущественно политическими целями и для осуществления допросов и преследования своих политических оппонентов».

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«Генпрокурору в координации с министром внутренней безопасности следует использовать влияние Соединенных Штатов в Интерполе для ограничения и пресечения злоупотребления правительством России механизмами Интерпола, включая временный запрет на использование правительством Российской Федерации механизма «красных уведомлений», — отмечается в законопроекте.

Сенаторы отметили, что лицам, объявленным в розыск Интерполом по запросу России, не должен ограничиваться въезд на территорию Соединенных Штатов, и таким лицам не должно быть отказано в получении политического убежища.

Ранее экс-посол США Майкл Макфол заявил, что российские власти планируют преследовать его в рамках дела Браудера через Интерпол.