Оппозиционный лидер Зимбабве заявил о фальсификациях на президентских выборах

Лидер оппозиции Зимбабве Нельсон Чамиса назвал результаты президентских выборов мошенническими и незаконными, передает британская газета The Guadian.

Как отмечается в материале, пресс-конференция в центре столицы страны Хараре, на которой выступал оппозиционный политик, была прервана, когда полиция разогнала журналистов. Около 30 служащих, подкрепленных водометом, прибыли на грузовике на место пресс-конференции в местный отель и приказали людям разойтись.

Реклама

«Мы не принимаем этот вымысел. Мы хотим, чтобы был объявлен правильный результат [голосования избирателей на президентских выборах]», — заявил Чамиса.

Политик возглавляет оппозиционное движение «За демократические перемены». Нельсон Чамиса также добавил, что планирует оспаривать победу действующего главы государства Эммерсона Мнангагвы.

Лидер оппозиции Зимбабве пообещал действовать «юридически и конституционно», отмечает телеканал Sky News. После победы Мнангагвы оппозиционер объявил «день траура по демократии».

Политик утверждает, что во время выборов президента были фальсификации, и рассказал, что его сторонники подвергались насилию и притеснениям во время избирательного процесса в Зимбабве. По его словам, избирательная комиссия не принимает имеющиеся у него доказательства фальсификации голосования.

Оппозиционный политик Нельсон Чамиса получил 44% голосов, победивший Эммерсон Мнангагва от правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт» набрал 50,8% голосов избирателей, сообщает Sky News.