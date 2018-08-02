Переговоры Лаврова и главы МИД Ирана пройдут в Сингапуре
У министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланирован ряд переговоров с зарубежными коллегами, в том числе с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации.
«В Сингапуре сегодня запланированы переговоры Лаврова с рядом зарубежных коллег, включая глав внешнеполитических ведомств Сингапура, КНР, Южной Кореи, Ирана, Филиппин и других стран», — отметил источник.
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Ранее Сергей Лавров заявил, что российская сторона знает о намерениях западных стран в отношении себя.
По словам Лаврова, суверенитет страны и безопасность россиян защищены. Министр подчеркнул, что его уверенность основана на «реальных, материальных переменах», происходящих в России.