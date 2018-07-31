Помпео поддержал предложение Трампа о встрече с властями Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео поддержал предложение президента Дональда Трампа о переговорах с властями Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента.

При этом официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт не стала отвечать на вопрос, поддерживает ли Помпео идею переговоров без предварительных условий. По ее словам, «важно то, что мы (США — «Газета.Ru») хотели бы сесть и провести эти переговоры».

Ранее глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Али Джаафари заявил, что иранский президент Хасан Роухани «никогда» не станет встречаться с Трампом. При этом в администрации главы Ирана заявляли, что готовы к переговорам, если США вернутся в ядерную сделку.