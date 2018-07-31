В Иране назвали оскорбительными переговоры с США

По словам вице-спикера иранского парламента Али Мотахари, руководство страны не видит условий для начала переговоров с США и считает подобные переговоры оскорбительными, передает РИА «Новости».

«Сейчас не подходящая ситуация для вступления в переговоры с США, поскольку это равносильно оскорблению и унижению», — сказал Мотахари.

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Он также отметил, что в случае, если бы американская сторона не приняла решения об одностороннем выходе из ядерной сделки и не начала восстанавливать санкции против Ирана, проблем с организацией переговоров с Вашингтоном не возникло бы.

Ранее заместитель главы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби заявил, что иранские власти готовы возобновить переговоры с США при условии возвращения Соединенных Штатов в ядерную сделку.