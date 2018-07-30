Трамп пообещал сохранить антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен отменять антироссийские санкции, передает CNN.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте.

«Санкции по России останутся такими, как есть», — заявил Трамп.

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Тем не менее, Трамп добавил, что выступает за дипломатические методы в отношении России, и вновь назвал успешной встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил в будущем встречи с иранским лидером Хасаном Роухани.

Однако президент США выразил сомнение, что Тегеран готов на подобную встречу.