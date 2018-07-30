В МИД Украины выразили протест из-за визита Медведева в Крым

В украинском МИДе выразили протест российской стороне из-за визита главы правительства России Дмитрия Медведева на территорию Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о посещении Медведевым полуострова 28-29 июля этого года.

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«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с Украиной пребыванием премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева на временно оккупированной территории Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее посольство Украины в Чехии выразило протест из-за визита чешской делегации на Крымский полуостров. Встреча чешской делегации с главой Крыма запланирована на 31 июля. Также представители Чехии пообщаются с крымскими парламентариями.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.