Госдеп назвал парламентские выборы в Камбодже нечестными

В Госдепе США заявили, что выборы в нижнюю палату парламента Камбоджи являются нечестными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По мнению ведомства, парламентские выборы в Камбодже были нечестными и несвободными из-за исключения главной оппозиционной партии страны.

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Как отмечается, США «глубоко разочарованы» данным фактом и считают, что исключение оппозиционной партии является «значительным откатом назад от демократических принципов».

В ведомстве также подчеркнули, что США рассмотрят дополнительные визовые ограничения в отношении граждан Камбоджи из-за выборов.

Ранее сообщалось, что правящая Народная партия Камбоджи (НПК) победила на выборах в Национальную ассамблею.