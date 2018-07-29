Politico рассказал, почему Бутину обвинили в шпионаже в США

Задержанную в США россиянку Марию Бутину обвинили в шпионаже из-за того, что она один раз ужинала с руководителем Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне Олегом Жигановым. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в США считают, что этот ужин является свидетельством «причастности» Бутиной к шпионской деятельности.

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Как отмечается, из-за этого ужина Бутиной запретили освобождение под залог.

При этом адвокат россиянки Роберт Дрисколл опроверг подобные предположения.

Ранее СМИ сообщили, что в деле Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера.