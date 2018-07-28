Дипломаты США и Южной Кореи «сверили часы» по КНДР

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан встретился с вице-министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном в Вашингтоне и обсудил ситуацию вокруг КНДР, передает РИА «Новости».

«Они подтвердили тесное сотрудничество в достижении окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, на что председатель Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын) согласился в Сингапуре», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за то, что он выполнил свое обещание по возвращению останков американских солдат, которые погибли во время Корейской войны.

По его словам, Ким Чен Ын полностью выполнил свое обещание.