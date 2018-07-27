Глава Пентагона прокомментировал встречу Путина и Трампа

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что после встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки никаких изменений в политическом курсе не произошло. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, саммит Россия-США в Хельсинки не привел к каким-либо изменениям в политическом курсе.

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Он также добавил, что после встречи Трампа и Путина созвонился с главой аппарата Белого дома и советником президента США по национальной обороне.

Мэттис подчеркнул, что не получал никаких новых указаний по Сирии от правительства США после встречи Путина и Трампа.

Ранее Мэттис заявил, что Вашингтон пока не планирует предпринимать дополнительных действий в рамках сотрудничества с Москвой в Сирии.