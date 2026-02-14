Минпросвещения меняет образовательный стандарт работы детских садов

Минпросвещения России планирует внести изменения в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Планируем также внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую», — сказал глава ведомства.

По его словам, будут разработаны рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детсадов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

2026 год объявлен в России Годом дошкольного образования. Ключевыми направлениями работы определены улучшение инфраструктуры детских садов, повышение качества воспитания и поддержка педагогов.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин предложил увеличить часы работы детских садов. В Госдуме эту идею одобрили.

Согласно опросу kp.ru, инициативу также поддержали более 30% опрошенных россиян.

Между тем эксперты сочли невозможной такой вариант.

Ранее педагог перечислила критерии хорошего детского сада.