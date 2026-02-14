Размер шрифта
Глава ЕК проигнорировала вопрос об отсутствии госсекретаря США на встрече по Украине

Фон дер Ляйен не стала отрицать отсутствие Рубио на встрече по Украине в Мюнхене
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не стала отрицать сообщения, что глава Государственного департамента США Марко Рубио отсутствовал на встрече евролидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

На панельной дискуссии конференции модератор попросил главу ЕК прокомментировать соответствующую информацию о Рубио. Фон дер Ляйен проигнорировала вопрос, заявив лишь, что считает очень важным, чтобы Евросоюз, США и Украина «были на одной волне».

До этого газета Financial Times сообщала, что Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященную конфликту на Украине из-за плотного графика. Отмечалось, что европейские лидеры увидели в этом ослабление интереса Штатов к вовлечению их в урегулирование конфликта.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. На мероприятие съехались более 60 глав государств и правительств, свыше 65 министров иностранных дел и 30 министров обороны.

Ранее европейские чиновники нервно ожидали выступления Рубио на Мюнхенской конференции, желая понять позицию Трампа.
 
