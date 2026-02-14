Размер шрифта
Орбан выступил против лишения Венгрии вето в Евросоюзе

Орбан: Венгрия никогда не позволит лишить ее права вето в Евросоюзе
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт никогда не позволит лишить себя права вето в Европейском союзе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Независимую позицию надо беречь, как зеницу ока...» — сказал политик, подводя итоги 2025 года.

Орбан заявил, что Брюссель не прекращает ежедневных попыток давления, а венгерская оппозиционная партия «Тиса» утверждает, что включит страну в общую европейскую внешнюю политику. Премьер подчеркнул, что никогда не согласится с этим.

После сообщений о том, что чиновники Европейского союза изучают модели предоставления Украине частичных прав еще до завершения всех реформ, тем самым обходя право вето Венгрии, Орбан заявил, что это открытое объявление войны Венгрии.

Орбан сыронизировал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет попасть в Европейский союз, но при этом сидит на лошади задом наперед. По словам венгерского премьера, украинский лидер находится на неверном пути.

Ранее СМИ раскрыли, какой вред Украине может нанести ссора Орбана и Зеленского.
 
