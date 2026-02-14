Размер шрифта
Захарова обратилась к мировым чиновникам после слов Зеленского о русских на ОИ

Захарова заявила, что мировые чиновники должны призвать ловить Зеленского
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Мировым чиновникам следует призвать «ловить нациста» в лице украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал «гадким» участие русских в Олимпийских играх в Италии. Такое заявление в ходе беседы с журналистами ТАСС сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть «ловите нациста», а миллионы правозащитников — выйти на митинги протеста против неонацизма», — сказала дипломат.

До этого РЕН ТВ сообщило, что Зеленский признался, что ему «неприятно» из-за большого числа русских в составе сборных других стран на зимних Олимпийских играх. По словам главы государства, он смотрел трансляцию соревнований, в частности, фигурного катания. Украинский лидер обратил внимание, что русские были практически во всех сборных, включая США и Грузию.

До этого Зеленский заявил, что допущенные на Олимпиаду российские спортсмены заслуживают дисквалификации. Всего на соревнования в Италию прилетели 13 атлетов из РФ, которые выступают под «нейтральными» флагами. Глава Украины отметил, что в реальности эти спортсмены поддерживают действия руководства своей страны.

Ранее олимпийский чемпион назвал сотрясением воздуха призыв Зеленского отстранить россиян от Олимпиады.
 
