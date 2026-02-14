Дании посоветовали «спать с одним открытым глазом» из-за ситуации с Гренландией

Дании стоит «спать с одним открытым глазом» на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию, заявил губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом. Он прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами телеканала TV2.

Представители СМИ поинтересовались у Ньюсома, можно ли считать преодоленными угрозы Трампа присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. Губернатор Калифорнии ответил отрицательно.

«Спите с одним открытым глазом», — сказал он.

14 февраля администрация премьер-министра Дании Метте Фредериксен сообщила, что глава правительства королевства и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредрик Нильсен провели успешные переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В заявлении подчеркивалось, что сторонам удалось достичь некоторых договоренностей и что работа будет продолжена в соответствии с ними.

До этого министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отказался вступать с американским лидером в переговоры о продаже Гренландии.

