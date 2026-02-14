Размер шрифта
В Еврокомиссии заявили о резком росте военных трат

Фон дер Ляйен: военные расходы ЕС выросли на 80%
vonderleyen/X

Военные расходы стран Европейского союза в 2025 году выросли примерно на 80% по сравнению с показателями до начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявила глава Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, объем оборонных расходов в Европе существенно увеличился за последние годы. Фон дер Ляйен подчеркнула, что в 2025 году военные бюджеты стран ЕС оказались примерно на 80% выше, чем в период до начала конфликта на Украине.

Других подробностей о структуре или распределении расходов она не раскрыла.

В конце января канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания ведутся и находится на начальной стадии. Он отметил, что для достижения цели совместного ядерного сдерживания нужно принять ряд важных решений, но пока говорить об этом преждевременно.

Ранее в Финляндии призвали Германию наладить отношения с Россией путем дипломатии.
 
