Зеленский рассказал, как Трамп хочет закончить конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что президент США Дональд Трамп хочет заключить мирные соглашения по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой «одним пакетом». Об этом пишет The Guardian.

«Зеленский говорит, что Трамп хочет заключить мирное соглашение «одномоментно», поскольку ему «нравится, когда все делается одним большим пакетом»», — цитирует газета украинского президента.

По словам Зеленского, Трамп хочет, чтобы процесс заключения соглашения был похож на «Один большой прекрасный билль» – то есть законопроект о бюджетном согласовании, содержащий налоговую и расходную политику США и подписанный Трампом в мае 2025 года.

В феврале Зеленский уже говорил о том, что администрация Трампа хочет подписать все соглашения одновременно, включая договор о гарантиях безопасности для Украины.

17 и 18 февраля в Женеве пройдет следующий раунд переговоров России и Украины. Зеленский рассказывал, что на переговорах будет обсуждаться территориальный вопрос.

Ранее Зеленского возмутил призыв Трампа быстрее заключить сделку по Украине.