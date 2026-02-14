Американку обвинили в утоплении ее новорожденного ребенка в баке с фекалиями

В США женщина родила девочку в переносном туалете и бросила ее там же

Жительница США родила ребенка и бросила в баке с фекалиями, передает KFOX14.

Полиция Лас-Крусеса, штат Нью-Мексико, задержала 38-летнюю Соню Кристал Хименес по обвинению в умышленном причинении вреда ребенку.

Инцидент произошел вечером 7 февраля. Сотрудники Мемориального медицинского центра обратились в полицию после того, как к ним обратилась женщина, по всей видимости, она недавно родила ребенка, которого с ней не было.

По версии следствия, женщина родила девочку в переносном туалете возле озера Берн-Лейк, где проводила время с бойфрендом, перерезала пуповину и спрятала младенца в накопительном баке. Именно там впоследствии и обнаружили тело ребенка, который, как показала экспертиза, родился живым.

9 февраля Хименес арестовали, она содержится в окружной тюрьме без права на залог. Как уточняется, полиция не стала предъявлять обвинения предполагаемому отцу ее ребенка.

<1>

Ранее женщину арестовали после того, как ввела фекалии в капельницу дочери.