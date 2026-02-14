Петербуржца арестовали за нападение с катаной на полицейского

В Санкт-Петербурге мужчина ранил полицейского катаной, чтобы помешать задержанию друга, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел в квартире дома по улице Окуловская 12 февраля. Полиция прибыла туда, чтобы задержать Станислава Кривицкого, обвиняемого в совершении разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ), однако его приятель Вечеслав Кныриков, находясь в состоянии опьянения, решил помешать законным действиям сотрудников МВД.

По версии следствия, он взял катану и нанес одному из полицейских удар по руке, причинив повреждения мышц и суставов, сухожилий руки, резаную рану кисти и лучевой артерии. В итоге обоих друзей задержали. Кнырикову предъявили обвинение в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, по решению суда он пробудет под арестом до 11 апреля 2026 года. Его приятель Кривицкий также попал в СИЗО.

Ранее россиянин получил 23 года лишения свободы за нападение с ножом на силовика.